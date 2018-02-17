Вальтер Касагранде - о Неймаре: "Мы создаем монстра, которого некоторые считают гением"

Экс-игрок сборной Бразилии Вальтер Касагранде раскритиковал нападающего "ПСЖ" Неймара​. По его мнению, 26-летнего бразильца переоценивают.

- Обеспокоен тем, что многие фанаты и СМИ продолжают хвалить Неймара, хотя он уже отметился в "ПСЖ" несколькими неуместными поступками, - цитирует L'Equipe Касагранде. - В матче с "Реалом" он получил желтую карточку в первом тайме, а во втором - его можно было удалить с поля. Было бы катастрофой, поступи он так на чемпионате мира в игре за сборную Бразилии. Мы создаем монстра, которого некоторые считают гением. У Неймара нет качеств Месси, Марадоны или Криштиану Роналду, которые могут выиграть матч в любое время.