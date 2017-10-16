Вадим Васильев: "Трансферное окно нужно закрывать перед стартом всех чемпионатов"

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев выступил за то, чтобы во всех европейских странах трансферное окно закрывалось к началу сезона. По его словам, все лиги должны последовать примеру Англии.

Напомним, ранее английская премьер-лига приняла решение закрывать летнее трансферное окно каждый год в четверг перед стартом сезона. В текущем сезоне трансферное окно в чемпионате Англии закрылось 31 августа – спустя почти три недели после матчей первого тура.

- Трансферное окно нужно закрывать перед стартом всех чемпионатов, - цитирует The Telegraph Васильева. - Все видели, какая ситуация была с Коутинью и "Барселоной". У нас было похожее развитие событий с Мбаппе, Лемаром, Фабинью. Все это не имеет никакого отношения к честной конкуренции в спорте.

В Англии было принято решение, но так должно быть везде. ФИФА необходимо обозначить свою позицию по этому поводу. Я общался с коллегами из других стран, вижу поддержку, так как ситуация вышла из-под контроля.