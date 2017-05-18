Вадим Васильев: "Сохранить Мбаппе - основная задача "Монако"

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев подчеркнул, что приоритетной задачей клуба является сохранить нападающего Кильяна Мбаппе. Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" готов заплатить около 75 миллионов евро за 18-летнего форварда.

- Продажа игроков - часть стратегии нашего клуба, но "Монако" стал намного сильнее в финансовом плане, чем это было два года назад, - приводит CNN Васильева. - Мы осознаем, что стоимость молодых футболистов еще долгое время не будет падать, потому что они талантливы и амбициозны.

Сохранить Мбаппе? Это наша основная задача. Мне кажется, что он счастлив в "Монако". У нас есть все, что ему необходимо. В следующем году состоится чемпионат мира, а он стал игроком сборной Франции.

Даже большая сумма отступных не убедит монегасков расстаться с этим футболистом. "Монако" обладает хорошими спортивными и финансовыми составляющими, что упрощает задачу сохранения наших лучших игроков.