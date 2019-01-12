В "Монако" объяснили, почему подписали Венкера после проваленного медосмотра

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев прокомментировал аренду полузащитника "Антальяспора" Вильяма Венкера до конца сезона. Ранее сообщалось, что 30-летний хавбек провалил медосмотр и не будет подписан.

– После этой неудачи Вильям продемонстрировал решимость и вовлеченность в проект, что заставило нас пересмотреть решение, – цитирует официальный сайт "Монако" Васильева. – В этот сложный спортивный период нам нужны хорошие игроки, а также настоящие мужчины, способные вернуть "Монако" в норму. Ценности, которых придерживается Венкер, убедили нас взять его в свои ряды. Он хочет помочь команде достичь цели.