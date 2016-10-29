08:28 | ФУТБОЛ — Франция

Унаи Эмери: "ПСЖ" создал много моментов в матче с "Лиллем", но не смог их реализовать"

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Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери после победы над "Лиллем" в матче 11-го тура чемпионата Франции посетовал на плохую реализацию моментов. Так же он отметил сложность поединка.

- Это была непростая игра, так как "Лилль" хорошо защищался, - цитирует пресс-служба клуба Эмери. - Несмотря на то, что мы создали много моментов в первом тайме, мы не смогли реализовать их. Однако "ПСЖ" сохранил тот же темп игры и после перерыва. Хотя мы и забили только один гол, я счастлив, потому что создали много моментов. Это важно для нашей уверенности в борьбе за возвращение на второе место

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