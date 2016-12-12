11:57 | ФУТБОЛ — Франция

Унаи Эмери: "ПСЖ" сделал все, что мог в матче с "Ниццей"

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Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери остался недоволен результатом матча 17-го тура чемпионата Франции с "Ниццей" (2:2). Тем не менее, он рад, что его команда смогла отыграться, уступая в два мяча после первого тайма.

- Счет к перерыву был очень суровым, но мы были вознаграждены за старания во второй половине, - цитирует пресс-служба клуба Эмери. - Мы сделали все, что могли, были терпеливы и вернулись в игру. "Ницца" забила два гола, сделав всего два удара... но таков футбол. Много разговаривали в перерыве и решили, что должны показать душу. Не довольны результатом, но удовлетворены тем, как играли.

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Материалы REN-TV

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