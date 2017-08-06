Унаи Эмери: "ПСЖ" не только набрал 3 очка, но и показал хорошую игру"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери после победы над "Амьеном" в матче 1-го тура чемпионата Франции (1:0) отметил, что команда показала хорошую игру. По его мнению, на старте сезона главное - набирать очки.

- Есть много ожиданий от предстоящего сезона, что является хорошим предзнаменованием, - цитирует пресс-служба клуба Эмери. - Это хорошо для клуба и для болельщиков. Сегодня было самое главное - выиграть, получить 3 очка и хорошо начать сезон. Мы выполнили эту задачу, но мы также показали хорошую игру. Однако физически команда пока не до конца готова, но в течение августа этот пробел можно устранить.