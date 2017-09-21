Унаи Эмери: "Пенальти? Их может бить как Кавани, так и Неймар"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери отказался называть главного пенальтиста команды. Специалист отметил, что важно не то, кто исполняет одиннадцатиметровые удары, а то, что в итоге мяч влетает в ворота.

Напомним, в матче 6-го тура чемпионата Франции против "Лиона" (2:0) между нападающими парижан Эдинсоном Кавани и Неймаром возник конфликт - уругваец забрал мяч у бразильца перед пробитием пенальти, но сам не сумел реализовать одиннадцатиметровый. По данным СМИ, из-за стычки с одноклубником Неймар попросил руководство клуба выставить Кавани на трансфер.

- Прежде чем говорить о пенальти, нужно сказать об их важности, - цитирует официальный сайт "ПСЖ" Эмери. - Многие игроки могут взять на себя ответственность. У нас есть два бомбардира - Кавани и Неймар. Они могут исполнить пенальти, как и другие. На тренировках игроки отрабатывают одиннадцатиметровые, ведь в решающий момент это может принести победу.

Оба могут бить пенальти. Кто из них номер один? Самое важное - забить пенальти.