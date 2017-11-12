20:17 | Футбол — Франция

Улыбка дня: Эвра на командной фотографии "Марселя"

Командная фотография "Марселя". Фото twitter.com
Командная фотография "Марселя". Фото twitter.com

"Марсель" на своей странице в Твитере опубликовал командную фотографию на текущий сезон. Фото было сделано в конце октября. На нем присутствует защитник Патрис Эвра (второй справа в нижнем ряду).

Напомним, что в начале ноября перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги Европы против "Витории Гимарайнш" (0:1) 36-летний ветеран ударил болельщика. После этого он был оштрафован и отстранен от участия в турнирах под эгидой УЕФА до 30 июня 2018 года. А "Марсель" расторг с французом контракт.

Кунг-фу Эвра против фаната. Что произошло? // 
Драки, ставки, кокаин. Эвра, Кантона, Марадона.
За что дают длительные дисквалификации в футболе?

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий