Улыбка дня: Эвра на командной фотографии "Марселя"

"Марсель" на своей странице в Твитере опубликовал командную фотографию на текущий сезон. Фото было сделано в конце октября. На нем присутствует защитник Патрис Эвра (второй справа в нижнем ряду).

Напомним, что в начале ноября перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги Европы против "Витории Гимарайнш" (0:1) 36-летний ветеран ударил болельщика. После этого он был оштрафован и отстранен от участия в турнирах под эгидой УЕФА до 30 июня 2018 года. А "Марсель" расторг с французом контракт.

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