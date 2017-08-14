УЕФА накажет "ПСЖ" за покупку Неймара осенью следующего года?

УЕФА накажет "ПСЖ" за нарушение правил финансового fair play после покупки у "Барселоны" нападающего Неймара за 222 миллиона евро, утверждает The Sun.

Однако произойдет это лишь осенью следующего года. Именно тогда закончится трехлетний период подсчетов доходов и трат клуба. Напомним, что по правилам финансового fair play, парижский клуб за три года может потратить только на 30 миллионов евро больше, чем заработал за этот срок.

Однако стоит добавить, что сумма в 222 миллиона евро была заплачена представителями самого Неймара, что выглядело как выкуп контракта 25-летнего бразильца.

По сообщениям СМИ, "ПСЖ" также согласовал с "Монако" все условия сделки по переходу нападающего Кильяна Мбаппе. За 19-летнего форварда парижане могут заплатить 190 миллионов евро.