Тренер "Монако": "Головин контролирует игру и придает уверенности"

Тренер "Монако"​ Франк Пасси после матча 17-го тура чемпионата Франции с "Марселем" (1:1) оценил выступление российского полузащитника Александра Головина. По его словам, хавбек сильно влияет на игру команды.

– Думаю, в матче с "Марселем" Головину просто не хватило уверенности, – цитирует Пасси goal.com. – Однако он все равно показал, что очень важен для команды. Он придает баланс, контролирует темп игры, при нем партнеры чувствуют себя уверенней.Когда они на поле, команда ведет себя иначе.