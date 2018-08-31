Трапп перешел в "Айнтрахт"

Голкипер "ПСЖ" Кевин Трапп продолжит карьеру в "Айнтрахте", сообщает пресс-служба немецкого клуба.
28-летний футболист перешел в состав франкфуртского клуба на правах аренды до конца текущего сезона. Детали сделки не сообщаются.
Немец выступал за "Айнтрахт" с 2012 по 2015 год, а затем переехал в Париж, подписав пятилетний контракт. В составе "ПСЖ" Трапп дважды становился чемпионом Франции, завоевывал Кубок и дважды Суперкубок страны, а также становился обладателем Кубка французской лиги.
Напомним, летом парижане подписали Джанлуиджи Буффона, который стал основным вратарем. Его первым сменщиком считается Альфонс Ареола, а Траппу была отведена роль третьего.
So, Eintracht-Fans. Das mag jetzt überraschend kommen…aber: herzlich willkommen, Kevin Trapp! 😉👋#SGE pic.twitter.com/6iVqxFhg3v– Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 31 августа 2018 г.