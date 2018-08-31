Трапп перешел в "Айнтрахт"

Голкипер "ПСЖ" Кевин Трапп продолжит карьеру в "Айнтрахте", сообщает пресс-служба немецкого клуба.

28-летний футболист перешел в состав франкфуртского клуба на правах аренды до конца текущего сезона. Детали сделки не сообщаются.

Немец выступал за "Айнтрахт" с 2012 по 2015 год, а затем переехал в Париж, подписав пятилетний контракт. В составе "ПСЖ" Трапп дважды становился чемпионом Франции, завоевывал Кубок и дважды Суперкубок страны, а также становился обладателем Кубка французской лиги.