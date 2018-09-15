Томас Тухель: "Рад, что "ПСЖ" справился и без Неймара с Мбаппе"

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель после победы над "Сент-Этьеном" в матче 5-го тура чемпионата Франции (4:0) отметил, что парижанам важно иметь несколько вариантов. Сегодня команде пришлось обойтись без двух лидеров Кильяна Мбаппе и Неймара.

– Очень доволен этой победой, шестой с начала сезона, – цитирует пресс-служба клуба Тухеля. – Важно иметь несколько вариантов. Сегодня нам пришлось играть без Неймара и Кильяна, и я рад, что могу рассчитывать на игроков, которые остались в расположении клуба во время перерыва на игры сборных.

Первый тайм получился сложным, "Сент-Этьен" сыграл хорошо. Мы слишком легко проигрывали верховые единоборства. Это давало варианты соперникам. Во второй половине мы лучше использовали ширину, которая позволила Ди Марии и Дракслеру найти пространство. Это хорошая репетиция, которая добавит уверенности перед игрой во вторник на "Энфилде" против "Ливерпуля". Нас ждет отличный тест, но мы уверены в своих силах.