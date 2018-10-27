Томас Тухель: "Кавани перестал забивать, потому что слишком много думает"

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель пытается найти объяснение тому, что Эдинсон Кавани в последнее время перестал забивать. Особенно журналисты обратили внимание на упущенные уругвайцем моменты в матче Лиги чемпионов с "Наполи" (2:2).

– Я себе это объясняю тем, что он слишком много думает, – цитирует AFP Тухеля. – Он недоволен ситуацией, потому что не забивает несколько матчей подряд. Возможно, сказывается усталость, потому что ему пришлось совершать большие перелеты со сборной Уругвая. Я считаю, что он хорошо сыграл и с "Амьеном" (5:0), и с "Наполи" (2:2), но он слишком сильно хочет забить. Слишком. В жизни иногда приходится потерпеть, чтобы что-то получилось. Я в него верю и говорю ему об этом.