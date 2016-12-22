Тиагу Силва: "Огромная радость продлить контракт с "ПСЖ"

Защитник "ПСЖ" Тиагу Силва, продливший контракт с клубом до 2020 года, отметил, что в будущем добьется еще больших успехов. По словам бразильца, большая честь быть капитаном такой команды.

- Огромная радость продлить контракт с "ПСЖ", - цитирует Тиагу Силву официальный сайт "ПСЖ". - Это чудесный клуб, в котором я расцвел. Очень горд, что являюсь капитаном команды, которая на протяжении двух лет выигрывает во Франции все, а в Европе завоевала уважение. Нам все еще есть к чему стремиться. Уверен, что мы добьемся большего успеха и продолжим приносить радость болельщикам.