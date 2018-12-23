Тьерри Анри: "У меня будет непростой отпуск"

Главный тренер "Монако" Тьерри Анри отметил, что зимняя пауза вряд ли для него будет простой. Монегаски уходят на нее в зоне вылета после поражения дома от последней команды лиги 1 "Генгама" со счетом 0:2.

– Мы хотели выйти из зоны вылета до паузы, но не получилось, – цитирует AFP Анри. – Первая четверть часа была хороша, а потом несколько раз потеряли мяч и утратили уверенность. Могли повести в счете во втором тайме, но пропустили. Думаю, у меня будет непростой отпуск. Нужно многое сделать. В головы игроков я не могу проникнуть. Не знаю, каково их состояние. Положение тяжелое. Но такое случается. И еще не раз случится, наверное. Нужно работать и работать. Результата нет, поэтому нужно трудиться. Только так справимся.