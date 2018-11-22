15:54 | Футбол — Франция

Тьерри Анри: "Головин вернулся и готовится к матчу с "Каном"

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Главный тренер "Монако" Тьерри Анри заявил, что российский хавбек монегасков Александр Головин вернулся в общую группу. Вместе с ним к тренировкам приступили полузащитник Мусса Силла и нападающий Виллем Жеббель.

- К матчу с "Каном" мы сможет рассчитывать на возвращение Тилеманса, - приводит слова Анри официальный Твиттер "Монако". - Силла, Жеббель и Головин вернулись в общую группу. Мы сделаем окончательный выбор в пятницу.

Напомним, 22-летний экс-хавбек ЦСКА получил травму правой лодыжки в начале ноября. Из-за повреждения Головин не смог помочь сборной России в матчах с командами Германии (0:3) и Швеции (0:2).

Кан - Монако

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