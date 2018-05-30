СМИ: "Тоттенхэм", "Атлетико" и "Бавария" попытаются приобрести Товена летом

Ряд европейских клубов проявляет интерес к полузащитнику "Марселя" Флориану Товену, сообщают французские СМИ.

Как информирует RMC, хавбек ведет переговоры с "Марселем" о продлении контракта с существенной прибавкой к зарплате. Вместе с тем, им интересуются "Тоттенхэм", "Атлетико" и "Бавария". Эти клубы попытаются подписать футболиста летом.

25-летний француз в прошедшем сезоне провел 35 матчей в чемпионате страны, забил 22 мяча и сделал 12 голевых передач.