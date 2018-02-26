СМИ: "ПСЖ" готов обменять Мбаппе на Коутинью

Руководство "ПСЖ" заинтересовано в услугах полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутинью, утверждает El Pais. По информации источника, французский клуб готов включить в сделку нападающего Кильяна Мбаппе, а также неназванную доплату.

Издание полагает, что боссы парижан хотят пойти на такой шаг из-за Неймара - бразильца не устраивает то, что его одноклубником является потенциальный соперник в борьбе за "Золотой мяч".

Напомним, Коутинью перешел в "Барселону" из "Ливерпуля" в зимнее трансферное окно за 120 миллионов евро. Еще 40 миллионов "красные" могут получить в виде бонусов.

"ПСЖ" летом 2017 года арендовал Мбаппе у "Монако" с последующим обязательством выкупа по завершении этого сезона. Этим летом парижане должны заплатить "монегаскам" 180 миллионов евро.