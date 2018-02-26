СМИ: "ПСЖ" готов обменять Мбаппе на Коутинью

Руководство "ПСЖ" заинтересовано в услугах полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутинью, утверждает El Pais. По информации источника, французский клуб готов включить в сделку нападающего Кильяна Мбаппе, а также неназванную доплату.
Издание полагает, что боссы парижан хотят пойти на такой шаг из-за Неймара - бразильца не устраивает то, что его одноклубником является потенциальный соперник в борьбе за "Золотой мяч".
Напомним, Коутинью перешел в "Барселону" из "Ливерпуля" в зимнее трансферное окно за 120 миллионов евро. Еще 40 миллионов "красные" могут получить в виде бонусов.
"ПСЖ" летом 2017 года арендовал Мбаппе у "Монако" с последующим обязательством выкупа по завершении этого сезона. Этим летом парижане должны заплатить "монегаскам" 180 миллионов евро.
- Барселона (Футбол)
- Неймар Сантос
- Ливерпуль
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Филиппе Коутинью
- Монако
- Кильян Мбаппе
Molochnik1972
Учитывая что они планируют взять Гризманна за 200(!) лямов, вариант получения Мбаппе который стоит дороже и намного моложе, однозначно стоит рассматривать
22:46 26 февраля
Molochnik1972
но Мбаппе барселоне бы точно не помешал, сейчас у Барсы кроме Суареса нормального чистого напа никого нет
22:22 26 февраля
Нефилим
В Барсе дебилов нет - только купить Коутиньо и сразу же отдать)))) Учитывая то, что игра у команды очень хорошо идет - поэтому менять смысла нет ничего.
22:00 26 февраля
wilde
Ок. Мбаппе и 222 ляма евро. А то Коутиньо, тоже походу чувствует в "Барсе", что ему еще лет 5 "Золотой мяч" не светит.
21:32 26 февраля
brasil4136
Завтра напишут что Неймар специально ногу травмировал что бы не играть с Реалом. А после завтра что он поставил ультиматум что всю линию атаки ПСЖ надо поменять на атаку Спартака,что бы у него не было конкурентов.
19:34 26 февраля
АКВИЛОН
Какие ж нонче негры дорогие, не то что лет 200 назад..))
19:26 26 февраля
shpasic
пусть Неймар лучше в Тосно переходит, там у него в конкурентах только Пашка Погребняк будет.
18:59 26 февраля
баламошка
Трындец какой-то. Неймар по ходу вице-президент ПСЖ теперь. Стал главной женой в гареме парижских шейхов и шепчет им на ушки всякие мыслишки насчёт состава.
18:47 26 февраля
oleg.bob
Не пойму, неужели Неймар такой дурак? Или всё же это сплетни?
18:29 26 февраля
ЗЗ+
бразильца не устраивает то, что его одноклубником является потенциальный соперник в борьбе за "Золотой мяч"// Бугага. А Коутинью им не является?? Они там в ПСЖ скоро всем составом Совета директоров будут за Неймаром ходить и попу ему вытирать. Стодолларовыми бумажками.
18:27 26 февраля