18:18 26 февраля | Футбол — Франция

СМИ: "ПСЖ" готов обменять Мбаппе на Коутинью

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Руководство "ПСЖ" заинтересовано в услугах полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутинью, утверждает El Pais. По информации источника, французский клуб готов включить в сделку нападающего Кильяна Мбаппе, а также неназванную доплату.

Издание полагает, что боссы парижан хотят пойти на такой шаг из-за Неймара - бразильца не устраивает то, что его одноклубником является потенциальный соперник в борьбе за "Золотой мяч".

Напомним, Коутинью перешел в "Барселону" из "Ливерпуля" в зимнее трансферное окно за 120 миллионов евро. Еще 40 миллионов "красные" могут получить в виде бонусов.

"ПСЖ" летом 2017 года арендовал Мбаппе у "Монако" с последующим обязательством выкупа по завершении этого сезона. Этим летом парижане должны заплатить "монегаскам" 180 миллионов евро.

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КОММЕНТАРИИ (10)
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Molochnik1972

Учитывая что они планируют взять Гризманна за 200(!) лямов, вариант получения Мбаппе который стоит дороже и намного моложе, однозначно стоит рассматривать

22:46 26 февраля

Molochnik1972

но Мбаппе барселоне бы точно не помешал, сейчас у Барсы кроме Суареса нормального чистого напа никого нет

22:22 26 февраля

Нефилим

В Барсе дебилов нет - только купить Коутиньо и сразу же отдать)))) Учитывая то, что игра у команды очень хорошо идет - поэтому менять смысла нет ничего.

22:00 26 февраля

wilde

Ок. Мбаппе и 222 ляма евро. А то Коутиньо, тоже походу чувствует в "Барсе", что ему еще лет 5 "Золотой мяч" не светит.

21:32 26 февраля

brasil4136

Завтра напишут что Неймар специально ногу травмировал что бы не играть с Реалом. А после завтра что он поставил ультиматум что всю линию атаки ПСЖ надо поменять на атаку Спартака,что бы у него не было конкурентов.

19:34 26 февраля

АКВИЛОН

Какие ж нонче негры дорогие, не то что лет 200 назад..))

19:26 26 февраля

shpasic

пусть Неймар лучше в Тосно переходит, там у него в конкурентах только Пашка Погребняк будет.

18:59 26 февраля

баламошка

Трындец какой-то. Неймар по ходу вице-президент ПСЖ теперь. Стал главной женой в гареме парижских шейхов и шепчет им на ушки всякие мыслишки насчёт состава.

18:47 26 февраля

oleg.bob

Не пойму, неужели Неймар такой дурак? Или всё же это сплетни?

18:29 26 февраля

ЗЗ+

бразильца не устраивает то, что его одноклубником является потенциальный соперник в борьбе за "Золотой мяч"// Бугага. А Коутинью им не является?? Они там в ПСЖ скоро всем составом Совета директоров будут за Неймаром ходить и попу ему вытирать. Стодолларовыми бумажками.

18:27 26 февраля

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