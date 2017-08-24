СМИ: Ди Мария перейдет из "ПСЖ" в "Барселону" за 50 миллионов евро

Полузащитник "ПСЖ" Анхель Ди Мария в ближайшее время может стать игроком "Барселоны". Как сообщает издание sport.es, клубы договорились о трансфере, сумма которого составляет 50 миллионов евро. Также каталонцы согласовали условия личного контракта с 29-летним аргентинцем.

Отметим, что по данным французского издания Le Parisien, "ПСЖ" отказался продавать футболиста. Ди Мария выступает за парижан с 2015 года. За два сезона в составе "ПСЖ" он провел во всех турнирах 89 матчей, забив 28 голов. Напомним, с 2010 по 2014 год 29-летний аргентинец выступал за "Реал". В прошедшем сезоне Ди Мария забил 14 мячей и сделал 15 передач в 43 матчах за "ПСЖ".