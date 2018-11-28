Скончалась 20-летняя футболистка "Генгама"

"Генгам" объявил о смерти защитника женской команды Осеан Рогон. 20-летняя француженка много лет боролась с лейкемией, но посещала каждую игру своих товарищей по команде.
В свое время Рогон становилась чемпионом мира среди игроков не старше 17 лет. В течение четырех сезонов она выступала за "Генгам", но из-за болезни в прошлом году ей пришлось приостановить карьеру.
Communiqué : décès d'Océane Rogon– En Avant de Guingamp (@EAGuingamp) 27 ноября 2018 г.
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