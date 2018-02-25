"Сент-Этьен" вырвал ничью у "Лиона" в дерби Роны, забив на 90-й минуте

"Сент-Этьен" на выезде сыграл вничью с "Лионом" в матче 27-го тура чемпионата Франции (1:1). Гол Мариано Диаса на первых минутах вывел хозяев вперед, а Матье Дебюши на 90-й минуте сравнял счет.

"Ткачи" не могут выиграть уже в пятом матче кряду, а "Сент-Этьен" не проигрывает в пятой встрече подряд.

Напомним, "Лион" - соперник ЦСКА по 1/8 финала Лиги Европы. Первый матч между российской и французской командами состоится 8 марта в Москве, ответный - 15 марта в Лионе.

Чемпионат Франции

Лига 1

"Лион" - "Сент-Этьен" - 1:1 (1:0)

Голы: Диас, 9 (1:0). Дебюши, 90 (1:1).

"Лион": Горжелен, Морель, Марселу, Рафаэл да Силва (Тете, 36), Менди, Депай, Фекир (Диакаби, 70), Тузар (Ауа, 46), Ндомбеле, Траоре, Диас.

"Сент-Этьен": Рюффье, Дебюши, Перрен, Суботич, Габриэл Силва (Диуссе, 88), М`Вила, Кабелла, Сельнес (Нтеп Мадиба, 67), Монне-Паке (Амума, 62), Берич, Бамба.

Предупреждения: Сельнес, 42. Диас, 77. Суботич, 84. Амума, 90+3.

Судья: Бюке.

25 февраля. Лион. Стадион "Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres)".