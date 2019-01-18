00:07 | Футбол — Франция

"Сент-Этьен" перед дерби с "Лионом" продлил контракты с двумя игроками

Обсудить
0

"Сент-Этьен" в четверг объявил о подписании новых контрактов с голкипером Жесси Муленом и защитником Габриэлем Силвой. Первый является воспитанником клуба, но занимает пост второго вратаря команды. Он поставил подпись под соглашением до 2022 года. Бразильский игрок обороны, перебравшийся во Францию из "Удинезе" в 2017 году, продлил договор до 2023 года.

Напомним, в воскресенье "Сент-Этьену" предстоит сыграть в дерби Роны против принципиального соперника "Лиона".

 

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ