"Сент-Этьен" перед дерби с "Лионом" продлил контракты с двумя игроками

"Сент-Этьен" в четверг объявил о подписании новых контрактов с голкипером Жесси Муленом и защитником Габриэлем Силвой. Первый является воспитанником клуба, но занимает пост второго вратаря команды. Он поставил подпись под соглашением до 2022 года. Бразильский игрок обороны, перебравшийся во Францию из "Удинезе" в 2017 году, продлил договор до 2023 года.
Напомним, в воскресенье "Сент-Этьену" предстоит сыграть в дерби Роны против принципиального соперника "Лиона".
📝 Arrivé en 1⃣9⃣9⃣9⃣, Jessy #Moulin a prolongé ce jeudi son contrat jusqu'en 2⃣0⃣2⃣2️⃣ ! 🎉– AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) 17 января 2019 г.
👏 @l00ping
📝 Le couloir gauche aura l'accent 🇧🇷 jusqu'en 2⃣0⃣2⃣3⃣ !– AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) 17 января 2019 г.
Gabriel #Silva a paraphé, ce jeudi, une prolongation de contrat de 3⃣ saisons. 👏
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