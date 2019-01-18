"Сент-Этьен" перед дерби с "Лионом" продлил контракты с двумя игроками

"Сент-Этьен" в четверг объявил о подписании новых контрактов с голкипером Жесси Муленом и защитником Габриэлем Силвой. Первый является воспитанником клуба, но занимает пост второго вратаря команды. Он поставил подпись под соглашением до 2022 года. Бразильский игрок обороны, перебравшийся во Францию из "Удинезе" в 2017 году, продлил договор до 2023 года.

Напомним, в воскресенье "Сент-Этьену" предстоит сыграть в дерби Роны против принципиального соперника "Лиона".

📝 Arrivé en 1⃣9⃣9⃣9⃣, Jessy #Moulin a prolongé ce jeudi son contrat jusqu'en 2⃣0⃣2⃣2️⃣ ! 🎉

👏 @l00ping – AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) 17 января 2019 г.