Ривалдо: "В "Реале" Неймар может стать лучшим игроком мира"

Бывший нападающий "Барселоны" Ривалдо считает, что форвард "ПСЖ" Неймар должен уйти из французского клуба, чтобы стать лучшим игроком мира. По мнению чемпиона мира-2002 в составе сборной Бразилии, его соотечественнику нужно вернуться в чемпионат Испании.

Напомним, Неймар перешел в "ПСЖ" летом 2017 года из "Барселоны" за 222 миллиона евро, став самым дорогим футболистом в истории.

– Я говорил ему, что он может стать лучшим игроком мира, – цитирует Globo Esporte Ривалдо. – Думаю, что если он останется в "ПСЖ", этого не произойдет. Он должен уйти. Чтобы стать лучшим, ему надо играть в Испании. Ему будет непросто вернуться в "Барселону" из-за сложившейся ситуации. Я слышал, что он может перейти в "Реал". Там ему по силам стать лучшим игроком мира.

В этом сезоне Неймар принял участие в 30 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забив 29 мячей и сделав 3 голевые передачи. В конце февраля нападающий получил траву, он проходит реабилитацию на родине. Ожидается, что во Францию игрок вернется в середине мая.