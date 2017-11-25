"Ренн" одержал первую победу после смены тренера, обыграв "Нант" Раньери

"Ренн" на своем поле выиграл у "Нанта" в матче 14-го тура чемпионата Франции. Это первая победа для красно-черных после смены главного тренера. Напомним, 8 ноября Сабри Лямуши заменил Кристиана Гуркюффа.

Чемпионат Франции

Лига 1

14-й тур

"Ренн" - "Нант" - 2:1 (0:0)

Голы: Хазри, 51 (1:0). Сала, 73 - с пенальти (1:1). Хазри, 88 (2:1).

"Ренн": Коубек, Зеффан, Мексер, Траоре, Желен, Гуркюфф (Гнаньон, 82), Андре, Хазри, Юну (Данзе, 90), Буриго, Леа Силики (Брандон, 72).

"Нант": Тэтэрушану, Паллуа, Дюбуа, Диегу Карлос, Лукас Лима (Джиджи, 46), Томассон (Жиротто, 86), Туре, Ронжье, Илоки (Авазьем, 63), Сала, Накульма.

Предупреждения: Траоре, 3. Накульма, 31. Дюбуа, 40. Паллуа, 53. Диегу Карлос, 59. Леа Силики, 67. Томассон, 82. Хазри, 90+4.

Удаление: Паллуа (Н), 57.

Судья: Бюке.

25 ноября. Ренн. Стадион "Роазон Парк".