"Ренн" и "Тулуза" сыграли вничью

"Ренн" сыграл вничью с "Тулузой" (1:1) в матче восьмого тура чемпионата Франции. У хозяев с пенальти отличился М`Бай Ньянг, у гостей - Жан-Клер Тодибо. У "Тулузы" на 43-й минуте был удален Аарон Лейя Исека.

"Ренн" набрал восемь очков и занимает 16-е место. У "Тулузы" 12 очков и седьмое место. В следующем туре "Ренн" на выезде сыграет с "Монако", а "Тулуза" примет "Ниццу".

Чемпионат Франции. Лига 1

8-й тур

"Ренн" - "Тулуза" - 1:1 (0:0)

Голы: Ньянг, 70 - с пенальти (1:0). Тодибо, 88 (1:1).

"Ренн": Диалло, Мексер, Да Силва, Траоре, Бенсебаини, Бен Арфа (Дель Кастильо, 63), Гренье, Андре, Буриго, Леа Силики, Сарр (Ньянг, 25. Сьебатше, 80).

"Тулуза": Рейне, Жюльен, Мубандже, Аду, Босток (Жан, 76), Ману Гарсия (Мубеле, 60), Сангаре, Тодибо, Доссеви (Дурмаз, 64), Градель, Лейя Исека.

Предупреждения: Сангаре, 28. Лейя Исека, 43. Андре, 59. Тодибо, 69. Мубандже, 80.

Удаление: Лейя Исека, 43.

Судья: Леонар.

30 сентября. Ренн. Стадион "Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient)".

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Турнирная таблица чемпионата.