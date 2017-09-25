"ПСЖ" опроверг информацию о предложении Кавани отдать право бить пенальти Неймару

"ПСЖ" опроверг информацию о том, что руководство парижан было готово заплатить нападающему Эдинсону Кавани, чтобы тот уступил Неймару​ право исполнять пенальти, информирует El Parisien. Ранее сообщалось, что уругвайцу был предложен один миллионов евро.

Напомним, в матче 6-го тура чемпионата Франции против "Лиона" (2:0) между нападающими парижан Эдинсоном Кавани и Неймаром возник конфликт – уругваец забрал мяч у бразильца перед пробитием пенальти, но сам не сумел реализовать одиннадцатиметровый. По данным СМИ, из-за стычки с одноклубником Неймар попросил руководство клуба выставить Кавани на трансфер.

Точка кипения. Почему поссорились Неймар и Кавани