СМИ: Кавани отказался передать Неймару право исполнять пенальти за миллион евро

Руководство "ПСЖ" было готово выплатить нападающему Эдинсону Кавани 1 миллион евро за то, чтобы тот уступил Неймару​ право исполнять пенальти, утверждает El Pais. Однако уругваец категорично отказался от денег. Игрок заявил, что ему не нужны деньги.

Также президент клуба Нассер Аль-Хелаифи отправил посредника к Неймару с аналогичным предложением. Тем не менее, бразилец не понял этого хода со стороны руководства.

Напомним, в матче 6-го тура чемпионата Франции против "Лиона" (2:0) между нападающими парижан Эдинсоном Кавани и Неймаром возник конфликт – уругваец забрал мяч у бразильца перед пробитием пенальти, но сам не сумел реализовать одиннадцатиметровый. По данным СМИ, из-за стычки с одноклубником Неймар попросил руководство клуба выставить Кавани на трансфер.

Точка кипения. Почему поссорились Неймар и Кавани