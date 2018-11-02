17:49 | Футбол — Франция

"ПСЖ" накажет Верратти за инцидент с пьяным вождением

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Полузащитник "ПСЖ"  Марко Верратти вечером 30 октября был арестован за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Как сообщает официальный сайт красно-синих, 25-летний итальянец извинился за этот инцидент перед тренерским штабом и руководством клуба.

Верратти будет лишен части своего ежемесячного бонуса за этику. Причина - поведение, не соответствующее статусу игрока "ПСЖ".

В текущем сезоне Верратти провел 10 матчей за "ПСЖ" и не отметился результативными действиями.

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