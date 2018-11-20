Прокуратура начала проверку "ПСЖ" из-за возможной расовой дискриминации в клубе

Французская прокуратура начала проверку "ПСЖ" после появившейся в СМИ информации о том, что в академии клуба могла существовать расовая дискриминация, сообщает AFP. С требованием провести проверку выступило министерство спорта Франции, а также ряд правозащитных организаций.

Их смутило наличие в анкете для молодых игроков раздела об этнической принадлежности, который заполнялся скаутами с 2013 по 2018 год. Это подтвердили и в "ПСЖ", однако подчеркнули, что клуб не учитывал данные из этого пункта, принимая решение о приеме игроков.