Президент "Лиона" сравнил беспорядки во Франции с военным положением на Украине

Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас отметил, что беспорядки во Франции схожи с военным положением на Украине. Он призвал отменить все матчи 17-го тура лиги 1.

Ранее стало известно, что игры "Тулуза" - "Лион" и "ПСЖ" - "Монпелье" будут перенесены на более поздний срок. По словам Оласа, лига 1 должа поступить точно так же, как УЕФА, который запретил проводить матч 6-го тура Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Лионом" в Харькове, где действует закон о военном положении.

- Возможно, придется отменить все матчи тура, потому что это вопрос о справедливости, - приводит Eurosport слова Оласа. - Мы должны смириться с силой происходящих событий. Это похоже на ситуацию в Харькове и военное положение.