Президент "Амьена" предложил Boxing Day в чемпионате Франции из-за переносов

Президент "Амьена" Бернар Жоани выступил с предложением ввести в чемпионат Франции в этом сезоне Boxing Day для того, чтобы сыграть все перенесенные матчи.

"В Англии есть Boxing Day. Разве Boxing Day во Франции из-за перенесенных матчей не стал бы хорошим маркетинговым ходом?" - приводит RMC слова Жоани.

Напомним, матчи нескольких туров были перенесены из-за протестов "желтых жилетов". Только три команды сыграли все свои игры - "Страсбур", "Реймс" и "Лилль".

В чемпионате Франции всегда есть трехнедельный перерыв между кругами. 19-й тур в этом году запланирован 22 декабря, а 20-й - 12 января.