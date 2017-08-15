Переход Мбаппе в "ПСЖ" на грани срыва

Нападающий "Монако" Кильян Мбаппе вряд ли перейдет в "ПСЖ" в этом году. Согласно L'Equipe, осуществлению данной сделки мешают множество серьезных факторов, главный из которых – риск нарушить финансовый fair play УЕФА. Отмечается, что "только чудо может помочь сторонам осуществить этот трансфер".

Скорее всего, стартовавший сезон 18-летний игрок проведет в "Монако". Ранее сообщалось, что Мбаппе может обойтись "ПСЖ" дороже, чем Неймар. Бразилец выкупил свой контракт у "Барселоны" за 222 миллиона евро, после чего подписал соглашение с французским клубом.