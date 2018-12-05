Пеле: "Мбаппе очень на меня похож"

Легендарный бразилец Пеле согласен с тем, что на него очень похож нападающий "ПСЖ" и сборной Франции Кильян Мбаппе. Также он высоко ценит талант француза, сравнивая его с одноклубником Неймаром.

– Все сравнивают меня с Мбаппе. Мы с ним на самом деле похожи, – цитирует Foot Mercato Пеле. – Мбаппе 19 лет, и он выиграл чемпионат мира. Я перестал играть сорок лет назад. Но мы очень и очень с ним похожи в этом возрасте.

Неймар? У него непростое положение. Я с ним говорил, сказал, чтобы он сосредоточился только на футболе. Объяснил, что Бог даровал ему футбол, а он не должен усложнять и мешать реализации этого дара. Считаю, что Неймар сейчас более зрелый футболист, чем Мбаппе, но в Европе все больше говорят о Кильяне.