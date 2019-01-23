Отец Салы: "Часы идут, а новостей нет - это заставляет меня думать о худшем"

Орасио Сала, отец форварда Эмилиано Салы​, в эфире телканала ESPN признался, что близок к отчаянию из-за случившегося с его сыном. Ранее стало известно, что футболист был на борту самолета, который пропал с радаров. На данный момент его судьба неизвестна.

"Часы идут, а я ничего не знаю - это заставляет меня думать о худшем... Я ничего не знаю, никто не говорил со мной, не было ни звонков из посольства, ни клубов, ни от кого", - сказал Сала-старший.

Emiliano Sala’s father Horacio: “Hours go by and I know nothing, it makes me think the worst... I know nothing, nobody has spoken to me, not a call from the Embassy, the club, from anyone.” pic.twitter.com/p4YyG7Cnb3 – Get French Football News (@GFFN) 22 января 2019 г.

28-летний аргентинец, перешедший из "Нанта" в "Кардифф" три дня назад за 20 миллионов евро, в понедельник вечером должен был прилететь из Нанта в Кардифф. Однако частный самолет с ним на борту пропал с экранов радаров над Ла-Маншем. Поисковая операция британцев и французов пока не увенчалась успехом.

Самолет с новичком "Кардиффа" пропал над Ла-Маншем. Что об этом известно