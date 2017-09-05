Ноэль Ле Грэ: "Какое отношение имеет ла лига к финансовому fair play "ПСЖ"?"

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ отметил, что "ПСЖ" всегда выполнял все финансовые обязательства перед налоговыми органами. По его словам, беспокойство испанской лиги по поводу выполнения клубом финансового fair play ему не совсем понятны. Ранее ла лига попросила УЕФА проверить "Манчестер Сити", а также "ПСЖ" на соблюдение правил финансового fair play.

– "ПСЖ" всегда выполнял обязательства перед налоговыми органами, – цитирует Ле Грэ L’Equipe. - Никто не может упрекнуть клуб в том, что он не выполняет налоговые или социальные обязательства.

Конечно, УЕФА беспокоится на этот счет, однако какое это имеет отношение к остальным, особенно к ла лиге. Финансовый fair play помогает держать счета под контролем. Однако вспомним, какие топ-клубы наказывали? В основном это были только маленькие клубы из небольших стран.

УЕФА наказывал "Реал" или "Барселону"? Или английские клубы? Полагаю, что дело отчасти в зависти. Во дворе всегда с трудом принимают новичков.