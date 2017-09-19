Неймар требует "ПСЖ" выставить Кавани на трансфер?

Нападающий "ПСЖ" Неймар требует от клуба выставить на трансфер нападающего Эдинсона Кавани, сообщает Sport.es. По информации источника, нападающий сообщил руководству парижан, что его конфликт с одноклубником нельзя разрешить.
Напомним, конфликт между Неймаром и Кавани произошел во время матча 6-го тура чемпионата Франции против "Лиона" (2:0) – уругваец забрал у бразильца мяч перед пробитием пенальти, но сам не сумел реализовать одиннадцатиметровый. По информации СМИ, первопричиной конфликта стал денежный бонус за звание лучшего бомбардира чемпионата Франции, установленный руководством "ПСЖ".
shpasic
что этот Неймар себе позволяет?!
20:30
Millwall82
ппц
20:25
Thergothon
гаденький этот Неймар
20:24
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Гноймар.
20:23
никнейм1
этот школьник наглец, пусть сначала заявит о себе. сучёнок.
20:12