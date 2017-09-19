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20:00 | Футбол — Франция

Неймар требует "ПСЖ" выставить Кавани на трансфер?

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Нападающий "ПСЖ" Неймар требует от клуба выставить на трансфер нападающего Эдинсона Кавани, сообщает Sport.es. По информации источника, нападающий сообщил руководству парижан, что его конфликт с одноклубником нельзя разрешить.

Напомним, конфликт между Неймаром и Кавани произошел во время матча 6-го тура чемпионата Франции против "Лиона" (2:0) –  уругваец забрал у бразильца мяч перед пробитием пенальти, но сам не сумел реализовать одиннадцатиметровый. По информации СМИ, первопричиной конфликта стал денежный бонус за звание лучшего бомбардира чемпионата Франции, установленный руководством "ПСЖ".

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (6)
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shpasic

что этот Неймар себе позволяет?!

20:30

Millwall82

ппц

20:25

Thergothon

гаденький этот Неймар

20:24

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Гноймар.

20:23

никнейм1

этот школьник наглец, пусть сначала заявит о себе. сучёнок.

20:12