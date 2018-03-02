Неймар приехал в Бразилию для проведения операции в инвалидном кресле. Фото

Нападающий "ПСЖ" Неймар прибыл в аэропорт Рио-де-Жанейро в инвалидном кресле в сопровождении врачей сборной Бразилии, сообщает The Telegraph. 26-летнему игроку предстоит перенести операцию.
– Это не просто перелом, а перелом важной кости в середине стопы. Вчера мы прошли повторное обследование в клинике в Париже, и серьезность травмы подтвердилась, – сказал врач Родриго Ласмар, который будет оперировать Неймара. – У нас не было сомнений насчет лечения. Мы сразу поняли, что необходимо хирургическое вмешательство.
Неймар получил травму 25 февраля в матче чемпионата Франции против "Марселя" (3:0). У бразильца была диагностирована трещина пятой плюсневой кости и растяжение мышц голеностопа.
В текущем сезоне самый дорогой футболист мира провел за "ПСЖ" 30 матчей и забил 29 голов во всех турнирах.
Neymar facing three months out as PSG forward arrives in Brazil in wheelchair https://t.co/1SVMEHAjj6 pic.twitter.com/H43RcdtJ5L– Telegraph Football (@TeleFootball) 2 марта 2018 г.
СЕРЖАНТ76
А наши кривоногие лечатся только за границей! А Неймар как патриот на Родине!
13:18
Serenky25
Кстати..если 220 млн. евро (даже по 500) то. 1 млн евро равен 2 тысячам купюр по 500 евро с общим их весом в 2 килограмма 240 грамм. 220 млн. евро =492 кг.800 грамм. Какая коляска выдержит?
12:33
Serenky25
Жить будет?
12:27