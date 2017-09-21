Неймар извинился перед командой за инцидент с Кавани

Нападающий "ПСЖ" Неймар после тренировки в четверг принес свои извинения команде за конфликт с Эдинсоном Кавани во время матча 6-го тура чемпионата Франции против "Лиона". Как сообщает L'Equipe, защитник Тиагу Силва выступил переводчиком во время обращения Неймара к команде.

Напомним, в матче 6-го тура чемпионата Франции против "Лиона" (2:0) между нападающими парижан Эдинсоном Кавани и Неймаром возник конфликт – уругваец забрал мяч у бразильца перед пробитием пенальти, но сам не сумел реализовать одиннадцатиметровый. По данным СМИ, из-за стычки с одноклубником Неймар попросил руководство клуба выставить Кавани на трансфер.

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