Натали Буа де ля Тур: "Инциденты в Бастии создают ужасный имидж французскому футболу"

Президент Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) Натали Буа де ля Тур осудила поведение болельщиков "Бастии" за инциденты во время матча 33-го тура лиги 1 с "Лионом". Встреча была сорвана из-за проникновения фанатов корсиканской команды на поле и нападения на игроков "Лиона".

– Мы должны проявить нулевую терпимость к нарушителям спокойствия, – цитирует AFP Буа де ля Тур. – Очевидно, что вокруг "Бастии" есть люди, которые называют себя фанатами, но приносят клубу больше вреда, чем пользы. Я увидела гнев, злость, агрессию в этой ситуации. Такое поведение отпугивает тех, кто любит футбол, любит свой клуб. Это несправедливо по отношению к таким людям. Мы намерены применять жесткие санкции. Потому что это создает ужасный имидж французскому футболу.