"Нахожусь здесь, чтобы помочь команде". Фабрегас - о переходе в "Монако"

Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас заявил, что рад присоединиться к монегаскам. 31-летний испанец в пятницу перешел в этот клуб из "Челси", подписав трехлетний контракт.

- Мне очень приятно присоединиться к "Монако", новому для меня проекту, - приводит слова Фабрегаса официальный сайт монегасков. - Это команда, объединяющая качественных молодых игроков и молодого тренера.

Я нахожусь здесь, чтобы помочь команде. С нетерпением жду начала игр. Нам предстоит отличный матч против "Марселя" в воскресенье. Я очень взволнован.

В текущем сезоне Фабрегас провел 16 матчей за "Челси", забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи. "Монако" занимает предпоследнее место в чемпионате Франции, имея в активе 13 очков после 18 туров.

Все о чемпионате Франции - здесь