"Монпелье" обыграл "Ним", матч прерывался из-за беспорядков на трибунах

"Монпелье" обыграл "Ним" (3:0) в матче восьмого тура чемпионата Франции. В составе победителей отличились Амбруаз Ойонго, Энди Делор (с пенальти) и Гаэтан Лаборд.

Из-за беспорядков на трибуне болельщиков хозяев матч прерывался дважды. "Монпелье" набрал 15 очков и поднялся на второе место. У "Нима" девять очков и 14-я позиция.

В следующем туре "Монпелье" на выезде сыграет с "Генгамом", а "Ним" примет "Реймс".

Чемпионат Франции

Лига 1

8-й тур

"Монпелье" – "Ним" – 3:0 (2:0)

Голы: Ойонго, 28 (1:0). Делор, 45+10 - с пенальти (2:0). Лаборд, 78 (3:0).

"Монпелье": Леконт, Конгре, Мендеш, Ойонго, Агилар, Козза, Ле Таллек, Молле (Шкулетич, 90+1), Скири (Лан, 84), Делор (Самбия, 76), Лаборд.

"Ним": Бернардони, Бриансон, Либой, Алакуш, Диалло (Валлс, 46), Буанга, Тиуб, Мауасса, Бобишон, Рипар (Алиуи, 80), Гийом (Бозок, 73).

Предупреждения: Агилар, 3. Либой, 42. Диалло, 45+2. Бриансон, 45+9. Ойонго, 62.

Судья: Бюке (Франция).

30 сентября. Монпелье. Стадион "La Mosson".

Все о чемпионате Франции - здесь.

Турнирная таблица чемпионата.