"Монако" упустил победу над "Тулузой", пропустив на 87-й минуте

"Монако" на выезде сыграл вничью с "Тулузой" (3:3) в матче 27-го тура чемпионата Франции. В составе гостей дублем отметился Маркуш Лопеш, еще один гол на счету Стевана Йоветича. У хозяев точными ударами отметились Ибраим Сангаре, Энди Делор и Яя Саного.

Отметим, что к 72-й минуте "Монако" вел со счетом 3:1, но в промежуток с 78-й по 87-ю минуту "Тулуза" забила два мяча. Для хозяев поля эта ничья стала второй подряд. Гости, в свою очередь, прервали трехматчевую победную серию.

Чемпионат Франции

Лига 1

27-й тур

"Тулуза" - "Монако" - 3:3 (1:1)

Голы: Маркуш Лопеш, 8 (0:1). Сангаре, 24 (1:1). Маркуш Лопеш, 47 (1:2). Йоветич, 72 (1:3). Делор, 78 - с пенальти (2:3). Саного, 87 (3:3).

"Тулуза": Лафон, Яго, Силла (Блен, 63), Мубандже, Диоп, Аду, Каюзак, Имбула (Жан, 79), Сангаре, Саного, Мубеле (Делор, 63).

"Монако": Субашич, Раджи, Глик, Сидибе, Фабинью, Жемерсон, Жоау Моутинью, Тилеманс (Геззаль, 46), Маркуш Лопеш (Диакаби, 89), Лемар, Кейта (Йоветич, 42).

Предупреждения: Лемар, 83. Делор, 85. Фабинью, 90+1. Йоветич, 90+2.

Судья: Мийо.

24 февраля. Тулуза. Стадион Stadium Municipal.