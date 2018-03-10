"Монако" продлил беспроигрышную серию до семи матчей

"Страсбур" на своем поле проиграл "Монако" в матче 29-го тура чемпионата Франции (1:3). Монегаски продлили беспроигрышную серию в лиге 1 до семи встреч.
Чемпионат Франции
Лига 1
29-й тур
"Страсбур" - "Монако" - 1:3 (1:3)
Голы: Йоветич, 5 (0:1). Баокен, 19 (1:1). Маркуш Лопеш, 21 (1:2). Фабинью, 41 (1:3).
"Страсбур": Укиджа, Коне, Лала (Ндур, 82), Мартинес, Сека, Мартен (Гримм, 65), Льенар, Аолу, Блайак, Баокен, Террье (Корнье, 46).
"Монако": Субашич, Раджи, Глик, Сидибе (Туре, 65), Фабинью, Жемерсон, Жоау Моутинью, Маркуш Лопеш, Лемар (Геззаль, 85), Йоветич, Кейта (Тилеманс, 79).
Предупреждение: Маркуш Лопеш, 68.
Судья: Готье.
9 марта. Страсбург. Стадион "Ла Мено".