"Монако" потерял очки в матче с "Бастией"

"Бастия" и "Монако" сыграли вничью в матче 26-го тура чемпионата Франции - 1:1. На гол Садио Диалло точным выстрелом ответил Бернарду Силва. Монегаски продолжают лидировать в турнирной таблице, опережая "ПСЖ" на четыре очка.

Чемпионат Франции

Лига 1

26-й тур

"Бастия" - "Монако" - 1:1 (1:0)

Голы: Диалло, 19 (1:0). Бернарду Силва, 52 (1:1).

"Бастия": Лека, Маранж, Эль-Каутари, Бенгтссон, Джикю, Оньянге, Даник (Нанжис, 83), Мостефа, Кейта, Кулибали, Диалло (Нгандо, 74).

"Монако": Субашич, Глик, Менди, Туре (Дирар, 79), Жемерсон, Жоау Моутинью, Бакайоко (Фабинью, 46), Лемар, Бернарду Силва, Фалькао, Жермен (Мбаппе, 71).

Предупреждения: Кулибали, 21. Нанжис, 89.

Судья: Тюрпен.

17 февраля. Бастия. Стадион Armand Cesari.