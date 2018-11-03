"Монако" Головина проиграл Реймсу и рискует опуститься на последнее место

"Монако" с минимальным счетом уступил "Реймсу" в матче 12-го тура чемпионата Франции (0:1). Единственный гол забил полузащитник Матье Кафаро.
Российский хавбек монегасков Александр Головин провел на поле 90 минут. Команды заканчивали встречу в неполных составах: на 49-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник хозяев Жак-Алексис Ромао, а на 71-й минуте за вторую желтую был удален хавбек гостей Жудилсон Пеле.
"Монако" с 7 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице. "Реймс" с 17 баллами располагается на 8-й строчке.
Чемпионат Франции
Лига 1
12-й тур
"Реймс" - "Монако" - 1:0 (1:0)
Гол: Кафаро, 24.
"Реймс": Менди, Фокет, Абдельхамид, Энгелс, Конан, Уден (Диа, 66), Ромао, Шавалерен, Мартен (Фонтен, 55), Кафаро (Думбья, 85), Чаваррия.
"Монако": Бенальо, Туре, Глик, Жемерсон, Хенрикс, Головин, Аит Беннассер, Тилеманс (Пеле, 46), Диоп (Грансир, 61), Шадли, Силла (Фалькао, 46).
Предупреждения: Пеле, 58. Грансир, 88.
Удаления: Ромао, 49. Пеле, 71.
Судья: Бен Эль-Хадж.
03 ноября. Реймс. Стадион "Stade Auguste Delaune".