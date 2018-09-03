"Монако" без Головина проиграл "Марселю"

"Марсель" в матче 4-го тура чемпионата Франции в гостях обыграл "Монако" со счетом 3:2. Победный гол забил Валер Жермен.
Напомним, что российский хавбек монегасков Александр Головин продолжает восстанавливаться после травмы.
Чемпионат Франции
Лига 1
4-й тур
"Монако" - "Марсель" - 2:3 (0:1)
Голы: Митроглу, 45+1 (0:1). Тилеманс, 48 (1:1). Фалькао, 53 (2:1). Товен, 74 (2:2). Жермен, 89 (2:3).
"Монако": Бенальо, Хенрикс, Глик, Жемерсон, Баррека (Мбула, 81), Грансир (Сидибе, 66), Аит Беннассер, Аолу, Тилеманс (Пеллегри, 86), Маркуш Лопеш, Фалькао.
"Марсель": Пеле, Сакаи, Рами, Луиз Густаву, Амави, Сарр (Товен, 62), Сансон, Стротман, Пайет (Жермен, 87), Окампос, Митроглу (Камара, 90+1).
Предупреждения: Глик, 36. Амави, 77.
Судья: МИЙО (Франция).
2 сентября. Монако. Стадион "Луи II"
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2018-2019/