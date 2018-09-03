"Монако" без Головина проиграл "Марселю"

"Марсель" в матче 4-го тура чемпионата Франции в гостях обыграл "Монако" со счетом 3:2. Победный гол забил Валер Жермен.

Напомним, что российский хавбек монегасков Александр Головин продолжает восстанавливаться после травмы.

Чемпионат Франции

Лига 1

4-й тур

"Монако" - "Марсель" - 2:3 (0:1)

Голы: Митроглу, 45+1 (0:1). Тилеманс, 48 (1:1). Фалькао, 53 (2:1). Товен, 74 (2:2). Жермен, 89 (2:3).

"Монако": Бенальо, Хенрикс, Глик, Жемерсон, Баррека (Мбула, 81), Грансир (Сидибе, 66), Аит Беннассер, Аолу, Тилеманс (Пеллегри, 86), Маркуш Лопеш, Фалькао.

"Марсель": Пеле, Сакаи, Рами, Луиз Густаву, Амави, Сарр (Товен, 62), Сансон, Стротман, Пайет (Жермен, 87), Окампос, Митроглу (Камара, 90+1).

Предупреждения: Глик, 36. Амави, 77.

Судья: МИЙО (Франция).

2 сентября. Монако. Стадион "Луи II"