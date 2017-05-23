Мбаппе и Сиприен - в символической сборной открытий сезона в лиге 1 по версии France Football

Авторитетное французское издание France Football составило символическую сборную из игроков, которые неожиданно ярко проявили себя в минувшем сезоне в чемпионате Франции. Больше всего представителей в команде оказалось из "Ниццы", которая стала третьей в турнирной таблице.

Символическая сборная открытий сезона в лиге 1: Батист Рейне ("Дижон") - Рикарду Перейра ("Ницца"), Жорис Гнаньон ("Ренн"), Преснель Кимпембе ("ПСЖ"), Далберт ("Ницца") - Максим Лопес ("Марсель"), Темуе Бакайоко ("Монако"), Вилан Сиприен ("Ницца") - Малком ("Бордо"), Кильян Мбаппе ("Монако"), Пьер Лис Мелу ("Дижон").