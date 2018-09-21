Мбаппе грозит дополнительная дисквалификация

Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе может получить еще два матча дисквалификации, информирует As. Причина - удаление 19-летнего форварда в матче 4-го тура чемпионата Франции против "Нима" (2:4).

Мбаппе получил красную карточку на 90+3-й минуте матча за толчок защитника "Нима" Тежи Саванье после его подката.

По данным издания, адвокаты Саванье подали жалобу в апелляционный комитет. Сам футболист получил 5 матчей дисквалификации.

Таким образом, срок дисквалификации Мбаппе может увеличиться до 5 матчей.

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