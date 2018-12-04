Матч "ПСЖ" - "Монпелье" перенесен из-за демонстраций в Париже

Матч 17-го тура лиги 1 между "ПСЖ" и "Монпелье", который был запланирован на субботу, 8 декабря, перенесен. Как сообщает официальный сайт лиги, такое решение было принято по просьбе полицейского управления Парижа.

Дело в том, что в городе продолжаются протесты против повышения цен на бензин, из-за чего мобилизованы дополнительные силы полиции. Демонстранты обещают провести массовую акцию именно в субботу, поэтому полицейские попросили перенести игру "ПСЖ", поскольку не смогут обеспечить безопасность проведения матча.

Новая дата проведения встречи пока не сообщается.